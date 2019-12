3 dic 2019

Desde que comenzaran sus problemas de salud en la isla de 'Supervivientes', parece no levantar cabeza. Precisamente en esa zona de su anatomía es donde parece tener ahora centradas todas sus preocupaciones Violeta Mangriñán a tenor del último desahogo en sus redes sociales.

"Sabéis que para mí y para muchas chicas el pelo es sagrado. Pues se me está cayendo a bolas, a borbotones. No me digáis que es época de caída porque tengo hasta calvas dentro del pelo", decía con gran disgusto en los 'stories' de su Instagram, tratando de encontrar consuelo o empatía en alguno de sus seguidores.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' intenta poner algo de humor advirtiendo que es posible que la veamos con peinados raros de ahora en adelante, y que será con el único fin de tapar las ronchas que le están saliendo en la cabeza en esas zonas donde el pelo se le ha caído.

"Ahora lo digo así, pero las lloreras que me he pegado cada vez que me he visto las zonas sin pelo y los mechones que se me caían, esas las he vivido él", remata, para dejar claro que solo está tratando de quitar dramatismo a un asunto que le ha costado más de un disgusto grande.