18 sep 2019

El fenómeno Violeta Mangriñán nos ha pillado por sorpresa. La ex participante de 'HYMYV' se ha convertido en toda una influencer gracias a sus looks low cost -como este vestido de nueva colección de Zara que sienta como un guante- que todas, en algún momento, hemos querido copiar. De hecho, ha sido la influencer más viral del verano en 21Buttons. Por eso no le quitamos ojo a ninguno de sus looks y el último que hemos fichado ha sido una camiseta de Zara que nos ha sacado una sonrisa y nos ha parecido perfecta para los días de entretiempo.

La camiseta es oversize, en blanco y negro y con un motivo que mezcla los dibujos animados con una chica real. En concreto, el personaje de Lola Bunny, de los Looney Tunes. Cuesta 15,95 euros y hay tallas desde la S hasta la XL.

Camiseta oversize de Zara que ha llevado Violeta Mangriñán. pinit zara

Violeta ha apostado por un look informal y la ha combiando con unos pantalones cargo en verde militar y unas sneakers. Un look cómodo donde los haya que nos sirve perfectamente para estos días de entretiempo si le añadimos una americana negra para convertirlo en un outfit de sobresaliente. Así lo proponen en Zara.

En la tienda de Inditex combinan la camiseta de Violeta Mangriñán con unos pantalones caqui y una blazer oversize negra. pinit zara

No nos extraña nada que Violeta Mangriñán se haya vuelto tan popular en Instagram porque sus looks son tan estilosos como copiables. Y no haya que nos guste más que esta combinación.