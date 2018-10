24 oct 2018

Llevan juntos casi una vida entera. Enrique Iglesias y Anna Kournikova podrían estar pensando en pasar por el altar próximamente. Al menos así lo ha dejado ver el cantante, que "me gustaría hacerlo algún día", aseguro muy sincero en una entrevista.

Iglesias destacó las cualidades del matrimonio: "Y yo creo en el matrimonio, pero que estemos casados o no lo estemos no cambiaría nada en nuestra vida". Cree que tras 17 años de relación, firmar un papel no supondría un cambio. "Cuando llevas tanto tiempo saliendo con alguien como yo llevo con Anna lo cierto es que ya sientes que estás casado. Quiero decir, llevamos 17 años juntos, ¿cuál sería la diferencia?".

En esta entrevista tan sincera, Enrique también ha confesado cómo ha cambiado su vida desde que es padre, asegurando que está pasando por el mejor momento de su vida. "La paternidad es una de las mejores cosas que pueden pasarte. Ahora hago cosas como conducir más despacio o pensármelo varias veces antes de hacer alguna estupidez. Me he vuelto más responsable".

En cuanto a su vida sexual, Enrique y Anna siguen manteniendo la misma pasión que tenían al inicio de su relación. "De hecho, eso es exactamente lo que tomo todos los días para desayunar", asegura pícaro durante la entrevista.

