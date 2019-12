3 dic 2019 sara corral

Dar las campanadas se ha convertido para mucho en un momento crucial de su carrera. La importancia del momento y el saber transmitir al público ha hecho que la elegida para este año por Mediaset sea la humorista Paz Padilla junto a su compañero Jesús Vázquez.

Anoche, durante la final de 'Got Talent', Paz Padilla dio a conocer la noticia.

"Cuando me lo propusieron no me podía creer que fuese yo la elegida. Voy a darlo todo esa noche", decía Paz tras dar a conocer la noticia mientras todo el público se ponía en pie para aplaudirla.

Acompañada de Jesús Vázquez, otro veterano de la televisión, la humorista iniciará la cuenta atrás para darle la bienvenida a un nuevo año. Lejos del bullicio de Madrid, los presentadores darán las campanadas en un pequeño pueblo de algún lugar de España que aún está por determinar.

"Gracias a Telecinco por elegirme para acompañar a Jesús Vázquez en la entrada del 2020. Intentaré que paséis una noche única y simpática en el pueblo más bonito de España", escribía emocionada en su última publicación de Instagram.

Ánimo Paz, seguro que lo haces genial.