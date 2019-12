5 dic 2019 sara corral

Compartir en google plus

Alma Cortés Bollo lleva un verano de lo más intenso, y es que tras anunciar su embarazo, han sido varias las polémicas que han rodeado a la joven, sobre todo después de los enfrentamientos que tuvo su madre, Raquel Bollo con sus compañeros por dar la información sin su permiso.

"Sí, estoy embarazada. Sí, estoy muy feliz", le comenzaba contando a sus seguidores a través de su canal de Mtmad en el que habitualmente suele sincerarse y contar todos sus problemas.

Sin embargo, la joven dio una exclusiva que probablemente no le guste nada a su madre. "En el caso de que tuviera que participar en algún programa, me gustaría hacer cosas relacionadas con lo que yo hago, como la moda o como asesora del amor o incluso, si hablamos de realities, me encantaría ir a 'Supervivientes", sentenciaba.

Su madre todavía no ha dicho nada al respecto, pero en más de una ocasión ha dejado ver que es algo que no quiere para sus hijos. Además, tras la información que dieron sobre el bebé que espera Manuel Cortés Bollo con su novia, Junquera, Raquel está algo alterada, sobre todo con su programa.