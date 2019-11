22 nov 2019 sara corral

Alma Cortés Bollo, la hija de Chiquetete y Raquel Bollo, ha utilizado por primera vez su canal de Mtmad para hablar de la verdadera relación que tiene con su hermano, Manuel Cortés Bollo. Y es que desde que salió a la luz la noticia de que la joven estaba embarazada, han sido muchos los rumores que han corrido acerca de su familia.

"La relación que tengo con mi hermana la considero normal. Hay veces que tenemos nuestros momentos más buenos, otros malos, tenemos alguna que otra discusión, pero siempre porque pensamos diferente", comenzaba diciendo Manuel en su canal de Mtmad.

A lo que Alma añadía: "Nos parecemos sobre todo en algunos gestos, algunas formas de hablar… Yo soy súper cabezona, y aunque él no lo reconozca, también lo es"

"No recuerdo haber tenido una pelea muy gorda con él. Ahora no nos peleamos, pero de pequeños sí. Me he peleado mucho con él porque Manuel siempre ha tenido muchos celos de mí", seguían contando.

"Yo me quedo con momentos más de la infancia, como el viaje que fuimos a Disney, que yo como hermano mayor la vi disfrutar muchísimo", decía Manuel, a lo que sentenciaba: "Como forma automática, intentas proteger a tu familia. Es una niña que no ha hecho nada malo en su vida. El daño que le puedan hacer a ella me duele".