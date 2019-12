5 dic 2019

Hace unos días, en 'Zapeando', era la propia Cristina Pedroche quien desvelaba que iba a hacer realidad uno de sus sueños: tener su propia figura en el Museo de Cera de Madrid. Una obra para la que le tomaron medidas a finales del pasado mes de noviembre y que ha sido presentada en sociedad esta mañana en el lugar en el que permanecerá expuesta.

"Cada vez que la veo me gusta más", expresaba su opinión sobre el resultado final de la obra. Aunque, ha confesado que, cuando le propusieron la idea, le sorprendió. ¿Por qué? "Cuando me llamaron en junio yo no entendía por qué, no soy Rafa Nadal como para tener mi figura, pero no lo dudé". Bueno, no será el tenista manacorí, pero se ha convertido en todo un icono de las Campanadas.

Quizás por eso, el atuendo elegido para realizar a la presentadora en cera haya sido el vestuario que eligió para dar la entrada al 2019 a los espectadores de Antena 3. Sí, ese bikini floral con una cola con transparencias en el que se instaló la polémica por lo de todos los años: uno, si iba demasiado descubierta; dos, si era un plagio de tal o cual diseñador.

Y claro, en ese ambiente, con esa figura y con el 31 de diciembre en el horizonte cercano, una de las preguntas de los presentes era obligada: ¿cómo va a ser el vestuario de este año? "Está dando algún que otro problemilla, porque me he metido en una cosa muy gorda y tiene mucho trabajo; aunque va deprisa, no va tanto como debería", explicaba.

"Es muy sofisticado, es muy elegante y es muy fino, pero es muy Pedroche", añadía antes de hacer una sentencia que nos deja aún una mayor duda sobre lo que veremos cuando encendamos la tele para tomar las uvas con ella: "Este año, o triunfo o me hundo".