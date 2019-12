5 dic 2019

Las palabras de Carolina Herrera sobre las 'influencers' en una cumbre de la moda celebrada hace unos días, sigue trayendo cola. Sobre todo, porque eran en tono crítico y ellas se han dado por aludidas y han querido dar réplica a ese mensaje que recordamos para los que tengan menos fresco en la memoria su contenido.

"Yo les pregunto: '¿Dime qué hora es?'. Y me dicen: '¿Por qué me preguntas?'. Y digo: '¿Es que por qué todas estas niñas están vestidas de noche?'. Todas vestidas de tul, como con una tiara de brillantes, otra con un vestido largo... y son las diez de la mañana", comenzaba ese alegato la diseñadora.

"Bien. Perfecto. Estas supuestamente son las 'influencers' que te van a ayudar a vender tus colecciones. Esas 'influencers' salen del 'show' y se cambian inmediatamente para meterse al 'show' de Michael Kors, o de quien sea, y se van cambiando. No tienen su estilo. Se ponen lo que les den para el 'show' en ese momento", eran las sentencias que han causado malestar en el universo 'influencer'.

La primera en darle una respuesta a Carolina fue María Pombo. La segunda en hacerlo, ha sido Dulceida, que ayer acudía a un evento donde era preguntada por la polémica que le toca de lleno y no tenía problema en dar su opinión al respecto.

"Creo que, cuando se habla de un 'influencer', y creo que es una gran demostración lo que ha hecho ella, se generaliza siempre y creo que eso está muy mal, porque somos muchos ahora mismo. Puedo estar de acuerdo o no con el comentario, pero sí que, por ejemplo, lo del desfile, que dice que algunas chicas van al desfile, se ponen lo que les dan y luego se cambian y van a otro...", se pronunciaba.

"Y a mí no, a mí la marca puede decirme que me ponga algo, y si no me gusta, siendo la marca que sea, no me lo voy a poner. Algunas chicas sí que lo harán, porque no les gusta la moda, pero las que llevamos muchos años haciéndolo porque nos encanta la moda, no hacemos eso", le dejaba claro a Carolina Herrera.