8 nov 2019

Ya se ha destapado la tendencia subterránea que triunfa entre las influencers (y, en breve, también en la calle) y que ni las pasarelas ni las editoras de moda ni las estilistas estrella han detectado: el total look blanco, blanco roto o crema. En realidad estamos ante un clásico invernal, es cierto, pero este año recobra un protagonismo innegable gracias a las más influyentes de la moda, deseosas de atrapar toda la luz posible gracias a combinaciones clarísimas que, además, ponen el foco en los complementos de lujo que desean lucir. Dulceida ha sido la más decidida a la hora de abrazar el blanco: su colección para Primark incluye abrigo, jersey y pantalón blancos, además de un conjunto de minifalda y cazadora con flecos efecto piel. Qué buen ojo tiene.

Un fantástico look con distintos tonos de crema de Belén Hostalet.

Belén Hostalet también ha colgado en su perfil de Instagram su total look monocromático en tonos claros, aunque ella se ha decidido por una combinación de tonos crema fantástica. La verdad es que estos colores, del blanco al marrón más claro, sientan especialmente bien a las morenas y castañas, así que la mayoría estamos de enhorabuena. Una clave para que este tipo de looks funcione es no recurrir a leggings o pantalones slim. La tendencia marca pantalones anchos, slouchy, carrot y de pernera ancha, acompañados por jerséis hasta la cintura o que puedas meter por dentro del pantalón.

El total look blanco que Gala González lució en el último desfile de Intimissimi.

Tanto Belén Hostalet como Dulceida aprovechan la luz de sus looks clarísimos para poner el foco en los complementos: los bolsos más hype de Louis Vuitton y Cartier. La verdad es que ahora mismo puedes encontrar en el low cost, de Primark a Mango, infinidad de prendas en color blanco, crema o blanco roto, con lo que la inversión en este tipo de outfit es mínima y puedes darlo todo con los complementos. No tiene que ser carísimos. Gala González lleva un sencillo estilismo en blanco que se resuelve con un cinturón negro de piel que cualquier puede tener en el armario. Bonito y, sobre todo, barato.