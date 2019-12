5 dic 2019

Se venía mascando la noticia desde finales de septiembre, pero, por precaución, era mejor esperar. Malú ha aguantado, desde entonces. la tromba de informaciones sobre un posible embarazo que, ayer, ella misma se encargaba de confirmar. Y ya saben nuestros lectores que la cantante no es muy de interactuar con el público más allá de lo estrictamente musical.

Pero sí, va a ser madre junto a Albert Rivera y, ayer por la tarde, desde 'Sálvame' se ponían en contacto con el padre de ella, Pepe de Lucía, para testar cómo se encontraba ante la buena noticia con la que van a acabar el año en la familia. "Estoy en 'shock', porque estaba conduciendo y me dijo: 'Papi llámame, papi llámame'. Y yo, asustado, paré y le llamé", comenzaba su relato.

"'Papi no te asustes, vas a ser abuelo papá, abuelo'", le decía Malú al otro lado del teléfono, y él, ahora que ha conseguido colmarse, no cabe en sí de gozo, tal y como explicaba: "Qué alegría, me ha dado una alegría increíble. Y aquí estoy, que después del 'shock' viene lo que es la calma. Y ya en la calma es cuando me quedo desfasado".

Es una noticia que me ha dado la vida"

"No sé lo que hacer y lo que decir, es una noticia que me ha dado vida. Mi única hija, a la que quiero con locura y adoro. Es mi niña y mi única hija que me va a dar un nieto. Bueno, me lo van a dar entre los dos. Estoy deseando cogerla y pegarle un bocadito en la barriga", concluía su intervención Pepe, que no podía ocultar la emoción ante su próxima condición de abuelo.

Era a media mañana de ayer cuando Malú decidía hacer saltar por los aires la tranquilidad de todas las redacciones nacionales con una foto de un chupete y un texto conciso, pero más que claro: Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor".