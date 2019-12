6 dic 2019

Madre de cuatro hijos y consciente de lo que supone ser una Bono, Amelia es un valor seguro a la hora de amadrinar un acto solidario como el que protagonizó días atrás al entregar un cheque de 20.000 euros para la Fundación Pequeño Deseo.

Emocionada ante la próxima boda de su hermano José, habla de su familia con la tranquilidad de quien sabe que en casa todo marcha perfectamente.

Corazón El hecho de tener a cuatro niños supongo que la convierte en una madrina con argumentos para participar en un acto así.

Amelia Bono Cuando me llamaron para anunciarme el proyecto que ha ideado Arnidol fue como si me hablaran de mi propia vida, ya que en mi casa es uno de los productos top ten, especialmente el que está indicado para los golpes. Sé que muchas madres me entenderán. Destinar un euro de cada bote para esta Fundación me pareció una idea soberbia, hasta llegar a una cifra tan generosa como la de este cheque.

C. Hoy en día, tener cuatro hijos no es lo normal, salvo que sean familias con un marcado carácter religioso, que no creo sea su caso.

A. B. Somos católicos, pero no es el caso, o al menos la razón. Lo que ocurre es que cuando los niños eran pequeños no te parece tan disparatado incluso tener un quinto, por si llegaba la niña —son cuatro varones—, pero ahora que mi hijo mayor tiene 10 años y el pequeño 3, te aseguro que es mucha tela, ya que los dos trabajamos, y eso a pesar de la ayuda que tenemos en casa o de la familia. Son edades muy distintas, uno ya tiene deberes importantes, otro sigue siendo un bebé… cada uno de los cuatro requiere su tiempo y confieso que ni yo misma sé cómo lo hacemos para organizarnos y poder llegar.

C. Al final se quedó con ganas de la ansiada niña.

A. B. Si te soy sincera, creo que la niña no ha venido por algo. Estoy muy feliz con mis hijos y si el de arriba no ha querido que tuviera una niña será porque igual no me iba a llevar tan bien. Mis hijos son muy fáciles y veo cómo mis amigas que tienen hijas lo tienen más complicado. Lo más importante es que tengo mucho que agradecer a la vida por darme unos hijos sanos.

