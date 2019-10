25 oct 2019

No es el primer roce que tienen en directo y estamos más que convencidas de que no va a ser el último. La primera de las muchas broncas de la noche de ayer durante la gala de 'GH VIP 7' (aquí, el expulsado), la protagonizaron Kiko Jiménez y Rocío Flores. La tremenda unión de esta última con su tía Gloria Camila, ex de él y de la que se ha hartado de hablar desde que rompieron este verano, hace que la relación sea imposible.

Pero, si a eso le unes que Kiko aparecía en la portada de la revista 'Lecturas' este miércoles posicionándose del lado de Rocío Carrasco en la guerra que mantiene con su hija y por la que llevan más de seis años sin hablarse, la cosa se pone aún más complicada para que entre ellos pueda haber el más mínimo entendimiento.

Jorge Javier Vázquez detectaba el problema nada más poner un pie en el plató, y allá que iba. Kiko comenzaba su relato de los hechos, con el hermano de Gianmarco Onestini en medio de los dos protagonistas del enganchón, como espectador privilegiado. "Yo cuando llego al plató saludo a todo el mundo, casi hasta al público. Has llegado sin decir nada, se te cae todo por aquí", le echaba en cara a una Rocío contenida que trataba de no responder.

No le voy a dar el minuto que quiere"

Pero, al final, lo hacía. "Haces una entrevista y me pones a caldo", le recriminaba, añadiendo que era tan falso que el día anterior a la salida de la entrevista, le había pedido hasta tabaco en una de las pausas del 'Limite 48 horas. "Tú abres la veda y todos jugamos. Tranquila, que ya paro de jugar", se refería Kiko a una posible conversación de Rocío con Sofía Suescun con él dentro de la casa tonteando con Estela Grande y advirtiéndole a la navarra de las artes de su chico. "Hay versiones modificadas y maquilladas. Si tengo que dar mi opinión, la doy. Soy libre de hablar de lo que me dé la gana", añadía Jiménez.

Flores era tajante: "Has hecho una entrevista hablando sobre mí, que no formo parte de tu vida. Déjame en paz. Su relación con Sofía está muy quemada y ahora le toca hablar sobre mí. Y añadía: "Recalco que mi padre ha hablado siempre de su vida. Si ha hablado de su ex es porque ella forma parte de su vida. No tengo más que decir. No le voy a dar el minuto que quiere".

Lo que está claro es que hemos descubierto a quien es capaz de sacar de quicio a la pausada y comedida hija de Antonio David Flores.