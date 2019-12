6 dic 2019

Que las mujeres tenemos que aguantar más críticas por cómo evoluciona nuestro físico con el paso de los años, es una obviedad. Como también que en Instagram es donde más podemos evidenciar ese tipo de comportamientos deplorables. O que las famosas están decididas a cortarlos de raíz. La última en demostrarlo, Kate Beckinsale.

La actriz colgaba hace casi una semana una serie de imágenes en bikini, posando en la playa. Unas fotos que no hacían sino poner de manifiesto que, a pesar del paso del tiempo, sigue estando espectacular. Por desgracia, no todo el mundo que pasó por su tablón pensó lo mismo, y Beckinsale ha tenido que hacer frente a un auténtico acoso y derribo.

La británica ha tenido que lidiar estos días con comentarios que la acusan de querer llamar la atención, de ser demasiado mayor para posar en traje de baño o de no ser capaz de asumir el paso del tiempo. Lo ha aguantado todo, hasta que ha decidido que era suficiente y ha dado una respuesta tan educada, que además del respeto se ha ganado un sonoro aplauso.

Beckinsale se centra en contestar a uno de los comentarios hirientes, a quien comienza dirigiéndose así: "No te conozco y no sé qué te ha hecho pensar que cuando eres mayor no tienes ningún valor y que tampoco puedes ser atractiva o sexy, o tener una relación con tu cuerpo que no es de odio hacia tí mismo pero de, una mujer a otra, te diría que no te dejes convencer por todo ese ruido".

Si eres mayor, no dejes que el miedo te limite"

"Si eres joven y tienes miedo de hacerte mayor, no lo tengas. Porque no es como la gente dice para asustarnos, sobre todo a las mujeres. Te sentirás mucho más poderosa y serás capaz de hacer muchas más cosas. La gente o los medios que te están asustando, diciéndote que solo tienes valor durante tu juventud, o que exigen todo eso que no puedes cumplir, todo eso es ruido y espero que te permitas ignorarlo. Si eres mayor, no dejes que el miedo te limite", añade aconsejando a ese interlocutor anónimo para ella.

Y concluye con una moraleja llena de amor: "No puedo imaginarme todo lo infeliz que debes de ser para escribir cosas así. La gente pasa por cosas muy duras, pero fingen que todo está bien, nunca se sabe. Os envío todo el amor y espero que recibáis este mensaje con el propósito con el que lo he enviado. Sé que tenéis más que ofrecerme que comentarios odiosos que me cuentan más sobre vosotros que sobre la gente a la que le comentáis. Os envío amor. Besos".