7 dic 2019

Últimamente el plató de 'Sálvame' no gana para disgustos. Primero, las duras palabras de los colaboradores sobre la supuesta infidelidad de Cayetano Rivera a Eva González y ahora, el llanto incontrolado de Lydia Lozano, que se ha peleado con sus compañeros en directo.

La colaboradora no ha podido contener el llanto y ha vivido un enfrentamiento con Kiko Hernández y Belén Esteban ante la atenta mirada de los presentes.

¿Por qué ha surgido el problema? Lydia Lozano confesó que no haría ningún alegato sobre las palabras de Anabel Pantoja a favor de Mila Ximénez. Las razones son obvias, opinar sobre ese asunto es un tema muy complicado y la colaboradora prefiere no hacerlo. Antes sus palabras sus compañeros le han dedicado comentarios muy duros, sobre todo Belén Esteban que le ha comentado que no le parece nada bien la situación. Kiko Hernández, por su parte, ha dicho que este comportamiento es debido al miedo que Lydia siente por la salida de Mila "La salida de Mila es algo que está cada vez más cerca y parece que ahora queremos que parezca que siempre la hemos apoyado", decía Hernández.

Lydia Lozano estalló ante este comentario y aseguró que si le preguntara Carlota Corredera, diría sin tapujos lo que piensa de Mila, pero que no quiere hacerlo, por el apoyo que le quiere brindar a Anabel Pantoja. Algo que ha sorprendido a sus compañeros que sostienen la teoría de que solo defiende a Anabel porque se quiere acercar a Isabel Pantoja. La respuesta de Lydia, muy clara: "Sois patéticos. No tenéis ni idea de la relación que yo tengo con Anabel".