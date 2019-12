4 dic 2019

Hace un par de años, una selección de colaboradores de 'Sálvame' fue elegida por Mediaset España para dar las Campanadas. Mila XIménez, Lydia Lozano, María Patiño y Kiko Hernández fueron los encargados de dar la bienvenida a 2018 a todos los espectadores de Telecinco. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, ya lo habían hecho con anterioridad.

Ahora, hay otro rostro del universo 'Sálvame' que se une a ese selecto grupo de famosos que se encargan de trabajar el 31 de diciembre para hacer la retransmisión de las Campanadas. Una emisión corta, pero intensa, y cargada de emociones para quien tiene la suerte de hacerlo una vez en la vida. En esta ocasión, a la lista se sumará Paz Padilla.

A la humorista le dieron la noticia en directo. Sería junto a Jesús Vázquez. Ella no tenía ni idea y su cara fue memorable. Aunque la gaditana no sabía lo mejor aún estaba por llegar. Porque el programa le tenía otra sorpresa que llegaba hasta los estudios de Fuencarral vía telefónica.

Lola, su madre, quería darle la enhorabuena en directo y ofrecerle un par de consejos para que esa noche todo salga según lo previsto (y, seguro, según lo que muchas veces haya podido soñar). "¡Mi niña que va a dar las uvas!", eran las primeras palabras de una mujer a la que ya nos hemos acostumbrado a ver en las redes de Padilla.

"No te vayas a equivocar con los cuartos, estate tranquila. Lo importante es que lo disfrutes y te lo pases bien", le aconsejaba. Era entonces cuando Paz se dirigía a ella y se rompía de emoción ante la audiencia: "Mamá, que ilusión me hace, no me lo esperaba. Gracias por estar aquí. Este año no ha sido un año fácil, pero qué bonito terminar así. Este año pido por ti, te quiero con locura".