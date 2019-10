30 oct 2019

"¡Si me consideras un mentiroso, se acabó! ¡Hemos roto!". Con estas palabras en pleno directo del 'Límite 48 horas' de 'GH VIP 7', Kiko Jiménez dejaba a Sofía Suescun y se vivía uno de los momentos más tensos de esta edición del 'reality'. Claro, que teniendo en cuenta las idas y venidas a las que nos tienen acostumbrados en sus vidas personales, alguno pensó que tan solo se trataba de un brote dentro del 'show'.

Pero no. Se ha terminado. Sofía ha podido desahogarse a gusto esta mañana, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde colabora junto al que ya es historia para ella (al menos, por el momento). "Lo que me molesta es esa gran capacidad que tiene para intentar darle la vuelta a la tortilla", comenzaba explicando ante la atenta mirada de Emma García.

"Yo lo defendí y ahora me ha dado la razón el tiempo, y al final sale todo", proseguía la navarra, que le decía, directamente a Kiko, que entraba en el programa por teléfono: "Me dolió como te dirigiste a mí, el final de la gala, las ganas de fastidiar".

Y ha dejado claro que no es el tonteo con Estela Grande lo que le ha molestado: "El hecho en sí de que te gustara Estela me da igual. Si yo incluso lo dije aquí. Que las miradas, el tonteo, me hacía creer que se gustaban y lo traté de ver incluso normal". Unas palabras ante las que ha encontrado la respuesta del ya exconcursante de 'GH VIP 7'.

"Te estás agarrando a un clavo ardiendo para seguir haciéndote la enfadada y seguir con tus reproches", le echaba en cara antes de añadir: "Cuando algo no funciona, no funciona. Si le he hecho daño en algún momento a Sofía le pido perdón porque no ha sido mi intención nunca, yo la he querido muchísimo".

Ahí no ha quedado la cosa, porque nada más salir del plató, ella ha colgado una foto en sus 'stories' de Instagram con una frase que indica el nivel de hartura al que ha llegado con toda esta historia. "Hasta el coño", se puede leer sobre una instantánea suya.