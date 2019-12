9 dic 2019

Compartir en google plus

No se había pronunciado hasta ahora. Ni para bien, ni para mal. Ni siquiera cuando, desde el programa 'Socialité', se apuntaba que Santi Burgoa estaba aprovechando la estancia de Alba Carrillo en la casa de 'GH VIP 7' para comenzar relaciones paralelas a esa incipiente que tenía con una ilusionada modelo.

El hecho de que Santi no hubiera dado ni una sola señal de vida durante estos casi tres meses de encierro en Guadaliz de la Sierra, tenia más que mosqueada a una Alba que ya veía cómo se cernía sobre su cabeza la eterna sombra del fracaso amoroso que le persigue desde hace años.

Anoche, se llevó una sorpresa. Alba, que se jugará el premio final con Mila Ximénez, Adara Molinero y Noemí Salazar, no se podía ni imaginar que el periodista, al que no le gusta ser el foco de atención y mucho menos en una relación que no se había confirmado antes de la entrada de Carrillo al 'reality', le iba a dedicar unas líneas.

No tengas ninguna duda de mí"

"Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. 'No news, good news'. Confía", comenzaba ese mensaje que provocaba, de manera irremediable, que ella rompiera a llorar (algo que, por otra parte, no es nuevo: estamos más que acostumbrados a ver las lágrimas bañar sus mejillas).

"Albi estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila. Todo está perfecto fuera. Cuando digo todo, es todo. Sigue siendo como eres. Leal, honesta, sincera, divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero, Santi", terminaban esas palabras que, sin duda, le han dado tranquilidad para afrontar los compases finales del concurso.