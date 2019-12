10 dic 2019

El 'All I want for Christmas is You' de Mariah Carey se ha convertido en todo un himno de las Navidades a lo largo y ancho del mundo. Para muchos, incluso, estas fiestas no comienzan hasta que escuchan la voz de una de las grandes divas de la música actual. En Málaga, por ejemplo, parece un 'must' del comienzo de diciembre.

Así ha quedado patente en un vídeo que ha grabado un usuario de Twitter, en el que se puede apreciar como el espectáculo de luces de la céntrica calle Larios está acompañado por el villancico de Carey. Y como estamos en la era de la globalización, la grabación ha llegado a manos de la cantante, que no ha dudado en compartirla en su cuenta.

Lo ha hecho acompañándolo de un mensaje de agradecimiento a la ciudad andaluza, que la ha convertido en el centro de sus fiestas. Y ella, encantada. Los emoticonos de besos y corazones, así dan fe de ello.