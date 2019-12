11 dic 2019

Charlize Theron se ha convertido en una de las protagonistas de esta semana (y no solo por el cambio de look con el que ha vuelto a su pasado estilístico). Ella es una de las nominadas al Globo de Oro (se celebrarán el 5 de enero) en la categoría de mejor actriz por su papel en 'Bombshell'. Algo que no ha valido para que esté contenta del todo con la organización de los premios que suponen la antesala de los Oscar.

La sudafricana ha alzado la voz para evidenciar que no hay ninguna mujer en la categoría de mejor dirección. Algo que viene a ser normal y, para ella "muy duro". Porque haberlas que se ponen también detrás de la cámara, las hay... Otra cosa es que parece que no sean tomadas en cuenta para los reconocimientos.

Ha sido en una entrevista con 'Los Angeles Times' donde Theron ha expresado ese enfado: "Creo que es muy frustrante, sobre todo cuando las mujeres están dando la cara. Representan el 10% de los directores de la industria y cuando tienes un buen año como el que hemos tenido este, con tanto trabajo que lo merecía, es terriblemente frustrante".

E incide en a injusticia que supone este panorama: "Ninguna mujer quiere que la nominen por los números, eso es ridículo. No mola. Es muy difícil e injusto y es por lo que no podemos dejar de luchar. Tenemos que seguir haciendo ruido hasta que se nos oiga y nuestras historias reciban el reconocimiento que necesitan".

El año pasado, sobre el escenario de los mismos premios, la encagada de subrayar este hecho era Natalie Portman. No piensan callarse hasta que el trabajo de las mujeres como directoras se equipare al de sus compañeros hombres. Ellas son dos voces más que autorizadas en el universo Hollywood.