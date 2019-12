12 dic 2019

Pocas cosas puede haber peores en la vida que el que te metan a un ex, con el que no has acabado muy allá, en casa en Navidad. La pesadilla que vive Chabelita Pantoja con Omar Montes y la buena sintonía que este tiene con su familia, podría ser un escollo para que se reconciliara con su hermano, Kiko Rivera.

Ambos manifestaron sus buenos propósitos de sentarse a hablar, limar asperezas y empezar de nuevo. Por su bien, y por el de su madre, Isabel Pantoja, a la que tanto han hartado últimamente, que en alguna ocasión se ha visto obligada, incluso, a intervenir para tratar de poner los puntos sobre las íes.

Pero, ¿cuál ha sido ese último capítulo que viene a enturbiar el conato de paz? Porque, recordemos, tanto Kiko (que dio el primer paso) como Chabelita, llevan más de un mes intentando hacer un hueco en su agenda para ese cara a cara que parece nunca llegar. O, si ha llegado, desde luego que no han hecho partícipes a los medios de lo que allí se ha tratado.

En esta circunstancias, Omar habló hace unos días. Lo hacía asegurando algo que no le ha hecho ni pizca de gracia a su exnovia. "Justo estaba hablando con Kiko para que fuera a pasarlas con él y con Isabel Pantoja. Y le he dicho que sí. Así que me llevaré a mi familia. Nos vamos todos para Cantora", manifestaba el artista.

La reacción de Chabelita, no se ha hecho esperar, poniendo de manifiesto que, esta Navidad, tampoco van a tener la fiesta en paz en casa de los Pantoja. "No es cuestión de que ella (por su madre) me invite, porque yo sé que puedo ir. Es que es mi casa", manifestaba en 'El programa de Ana Rosa', donde es colaboradora.

Y, ojo, porque aunque dejando un resquicio de esperanza, parece que va a celebrar la Nochebuena con Asraf Beno, pero lejos de esa familia con la que no termina de llegar a un punto de entendimiento: "No creo que vaya. El 24 mi hermano no está. Está mi abuela y mi tío. El año pasado yo fui porque las cosas con mi madre estaban bien, pero este año ya dije que no hacía falta que nadie me invitara, porque yo sé que puedo ir, pero la verdad es que sería algo incómodo. No creo",

¿Hacen falta más pruebas para que se entienda de que es una relación que sigue haciendo aguas por todos los costados?