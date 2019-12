12 dic 2019 sara corral

Adara Molinero y Gianmarco Onestini, han protagonizado una de las historias más seguidas dentro de esta última edición de 'GH VIP', y es que el romance que ambos han tenido dentro de la casa ha embelesado a todos los seguidores.

Tras las expulsión de Gianmarco, y el pasado reencuentro entre ambos concursantes, fueron muchos los que no entendían la situación, pero ayer el programa les dio una segunda oportunidad. Y pasaron cosas buenas.

"Hace cuatro días estaba aquí y se ha besado con Hugo, por tanto no sé si ella realmente quiere que yo me quede esta noche. Le gusta el beso con Hugo, después no le gusta. No estoy entendiendo nada", comenzaba diciendo Gianmarco al el público.

Tras su esperado encuentro, ambos comenzaron a sincerarse. "Después de que te besas con él no puedo estar súper feliz", decía Gianmarco refiriéndose al beso de Adara se dio con su pareja la semana pasada, y añadió: "Para mí no había cambiado nada y cuando te he dicho que si quería que te siguiera esperando… por eso te hice esta pregunta. Te he notado súper fría, como si esto no te hubiera gustado nada".

Adara, que lo ha pasado muy mal estas últimas semanas sobre todo pensando en su hijo, ha querido hacerle una pregunta a Gianmarco: "Sabes cómo soy con tan solo mirarme. Has estado conmigo 24 horas.¿Me has estado esperando? ¿Sí o un poquito?"

Ambos han pasado la noche juntos dentro de la casa, y aunque no ha pasado nada, Gianmarco le ha asegurado que va a esperarla. ¿Seguirá hacía delante este romance?.