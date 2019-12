13 dic 2019

Cuando Brad Pitt puso punto y final a su matrimonio con Angelina Jolie, el mundo se dividió en dos bandos: los que quedaban devastados porque habían dejado de creer en el amor y los que esbozaban una sonrisa ante la posibilidad de que él corriera a buscar consuelo en brazos de la mujer a que había abandonado por Angelina, Jennifer Aniston.

Meses después, se llegó a rumorear que había habido un acercamiento entre los ex, y hubo quienes, los más soñadores, fantasearon con una segunda parte al más puro estilo de una comedia romántica de Hollywood que deja el final con una puerta semiabierta. Nunca ocurrió. Ni siquiera llegamos a verles coincidir en un mismo espacio físico, aunque él, el pasado mes de febrero, estuvo en la fiesta por el 50 cumpleaños de ella.

Ahora, podría darse esa posibilidad de que haya una foto con el uno al lado del otro. Y no tendremos que esperar demasiado: solo hasta el 5 de enero. Será entonces cuando, los Globos de Oro, obren el milagro (siempre y cuando no haya ausencias indeseadas) de hacerles coincidir en el mismo recinto y forzar esa situación.

Ambos han sido nominados en esa antesala de los Premios Oscar. Brad lo está en la categoría de Mejor actor de reparto por su trabajo en 'Once Upon a Time in Hollywood'. Aniston, como Mejor actriz principal por el papel al que ha dado forma en 'The Morning Show'. Exmatrimonio de éxito, el destino puede juntarles de nuevo...

...o no, porque en las últimas semanas se había rumoreado que él podría haber comenzado una nueva historia. La mujer con la que estaría construyendo un romance no es otra que su compañera de profesión Alia Shawkat. Varias fotos juntos vistas en las redes sociales no pueden estar hablando de una mera coincidencia... o sí.

Sea como fuere, ya hemos marcado en rojo en nuestro calendario de 2020 ese primer domingo del año para ver si hay o no reencuentro. Al menos, captado por las cámaras y los 'flashes', que es lo que nosotras nos interesa.