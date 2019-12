15 dic 2019

Hace unos días Irene Rosales hacía públicos unos desagradables mensajes que había recibido de un acosador, algo que la tiene muy preocupada. "No ha sido la semana más dulce", afirmaba la colaboradora de 'Viva la vida' en una conexión con el programa.

Irene ha entrado en directo para explicar las medidas legales que ha tomado en relación a estos mensajes. Lo que no esperaba era recibir un mail durante su intervención en el programa de Telecinco. "He recibido otro mail supuestamente del padre de la persona que me mandó el mail. Me dice que su hijo está viendo la tele, que está llorando, que lo está pasando mal, que está enfermo y que se arrepiente", afirmó.

Si algo tiene claro la nuera de Isabel Pantoja es que no va a parar hasta dar con la persona que tanto daño le ha hecho. "Cuando lo leí me entró miedo. La Guardia Civil me dijo que hacía muy bien en denunciar este tipo de casos porque soy un personaje público. Me preguntaron que si había alguien que pudiera hacerme algo y dije que no. No tengo a nadie que me quiera pegar una paliza…", declaró.