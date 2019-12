16 dic 2019

Quedan solo tres días para que la séptima edición de 'GH VIP' y los nervios están ya a flor de piel. Mila Ximénez, Adara Molinero y Alba Carrillo están haciendo esfuerzos por no derrumbarse en este 'sprint' final en el que solo una se llevará el maletín con el premio a su casa. Anoche, fue la modelo quien evidenció la dureza emocional y psicológica del 'reality'.

Alba tuvo que hacer frente primero a un enganchón con Miguel Frigenti, con quien ya ha tenido algún que otro enfrentamiento desde que llegara a Guadalix de la Sierra y él le contestara a un mensaje muy duro desde el plató. Aguantó el envite. Pero el ataque en un tuit de un usuario al uso en el que se la acusaba de vaga, fue la puntilla.

"He estado verdaderamente triste, lo sabe la psiquiatra", soltaba el bombazo que desembocaría en una nueva crisis de Alba, que revelaba así la depresión por la que ha tenido que pasar durante este encierro. Y eso que no era la primera vez que se embarcaba en la aventura de un 'reality'.

"Me he intentado reír, salir por la tagente, bromear por ocultarlo pero he pasado una depresión...", continuaba tras quejarse de que se la atacase por haberse echado la siesta o haber estar tumbada de más en la cama. Era el momento en el que el Jordi González, presentador del debate, trataba de calmar los ánimos: "Sabemos que sufres de migraña".

"Tengo muchas cosas que no son de este concurso, han pasado aquí cosas que no puedo explicar, es que no las puedo explicar", terminaba de deshogarse Alba, que quizás pueda ahondar en ese problema de salud que no le ha permitido estar al 100% en Guadalix de la Sierra a partir del jueves, cuando vuelva a casa y vaya recuperando su ritmo de vida normal.