16 dic 2019

Es evidente que la salida de las hijas de María Teresa Campos de 'Sálvame' ha traído consecuencias en las relaciones personales que estas tenían con sus compañeros. A Terelu Campos la hemos visto defendiéndose, por ejemplo, de las informaciones que Kiko Hernández ha dado de ella. A Carmen Borrego, librar una guerra pública con María Patiño.

Pero estos no son los únicos que habrían tenido roces con ellas. Este fin de semana, visitaba el plató de 'Viva la vida' Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame' y, antaño, directora del mismo programa. Allí aseguraba que, efectivamente, Carmen no había ido a la presentación de su libro porque no había sido invitada.

"No invité a Carmen, tengo mis razones si quieres te las cuento en privado. Yo he tenido una excelente relación con Teresa, Terelu y Carmen aunque ahora no es tan fluida. Me encontré con Terelu en el cumpleaños de Belén y ella estaba muy distante, yo soy muy respetuosa con los tiempos de la gente si ella quiere marcar distancias tendrá sus razones", explicaba la gallega.

"Yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo soy buena compañera y buena amiga cuando la gente me ha necesitado. Al final, a veces se nos mete a todos en el mismo saco y no me gusta que me metan en el mismo saco. Yo soy Carlota Corredera y asumo las cosas que digo", continuaba, teniendo claro que, si hay distancia, no es por ella.

Aunque no sentada a su lado, Carmen se encontraba presente y quiso responder: "Nunca he tenido mala relación con Carlota y si hoy estoy sentada aquí es por Carlota y por Raúl Prieto". Y añadía: "Al principio de hacer imagen Carlota me dio mucha seguridad y precisamente por eso, hay personas que me da igual lo que digan de mí, pero me importa mucho lo que tú digas de mí".

Dolida, y antes de quedar en hablar fuera, porque era evidente que tienen una conversación pendiente, Borrego remataba. "Yo he notado un cambio importante en nuestra relación, no se si he hecho algo que te haya molestado y si es así dímelo. En la boda de Belén te dije que habías dicho una cosa que no me había gustado porque no era verdad y te lo demostré…".