Desde que pasó de detrás a delante de las cámaras, todo lo que hace o dice Carlota Corredera se somete a un escrutinio público que se realiza con lupa. Y a la presentadora le ha sentado especialmente mal los comentarios que ha suscitado el hecho de que hablara hace unos días del par de retoques estéticos que se ha realizado.

Sobre todo, porque asegura que no es algo que haya ocultado nunca y que, incluso, es un tema que toca, con naturalidad, a lo largo de su libro y que ha comentado en pantalla en numerosas ocasiones.

Ante la aborágine de titulares y comentarios, ayer Carlota expresaba su malestar ante la audiencia de 'Sálvame': "Qué agotamiento... luego dicen que soy cansina... Cuando di a luz pesaba 65 kilos más que ahora. Cuando nació mi hija poco rastro quedaba, por desgracia, de mi mastopexia y de la lipoescultura".

"Todo lo que he conseguido me lo he currado mucho, cuidando mi alimentación, haciendo ejercicio y sacrificándome durante muchos meses, aún lo hago hoy para mantenerme", proseguía con este lamento por el trato que se habían dado a sus palabras, realizadas en un evento.

Por si a alguien no le quedaba claro, concluía tajante: "Ni me he quitado la piel sobrante en quirófano ni me he reducido el estómago. Sigo cuidando mi alimentación, sigo entrenando, sigo recurriendo a todos los medios que tengo a mi alcance para mejorar mi piel y mi cuerpo pero nunca he mentido ni engañado a nadie con mi proceso".

