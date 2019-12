16 dic 2019

Más allá de los clásicos populares, hay una sintonía que no puede faltar, desde hace 25 años, en cualquier Navidad que se precie: el 'All want for Christmas is You' de Mariah Carey. Precisamente para celebrar ese aniversario del cuarto de siglo del tema, Amazon Music ha lanzado un documental de 11 minutos que explica la historia que se encierra detrás de una canción que la estrella de la canción compuso en 15 minutos.

Un cuarto de hora que le sirvió para desahogarse. Para hacer una especie de catarsis. Una letra para tratar de conseguir lo que nunca tuvo. "Siempre he querido que la Navidad fuese perfecta", explicaba cuando lo lanzó al mundo, en 1994, tras haberlo ideado durante el verano para que estuviese listo para estas fechas.

Su 'All I want for Christmas is You' se ha convertido en un himno. Incluso, tiene una versión junto a Justin Bieber de este tema que fue incluido en su cuarto álbum, 'Merry Christmas', cuando aún no se imaginaba el pelotazo que iba a suponer.

Pero, ¿qué historia encierra? Carey cuenta que, a pesar de que las circunstancias familiares en las que se crió no fueron las mejores, siempre esperaba estas fechas con fascinación. "Estaba expectante de que llegaran, pero siempre tuve una familia increíblemente disfuncional que la arruinaba cada año. No mi madre, ella siempre intentaba que todo saliera bien".

"No teníamos mucho dinero y ella nos envolvía fruta o lo que quiera que se pudiese permitir. Y yo siempre pensaba: 'Cuando sea mayor no voy a dejar que esto pase, voy a hacer que la Navidad sea perfecta cada año'", continúa Carey en ese minidocumental en el que aparece sentada en un sofá como la estrella que ha conseguido ser hoy.

Sentí la necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera sentirme feliz"

"Tengo una gran conexión emocional con las Navidades, nunca ha sido por los regalos, sino por el sentimiento optimista que se da en estas fechas. Sentí la necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera sentirme feliz", explica. Olvidándose de la ausencia de la figura paterna que sufrieron ella y su hermano cuando este se divorció de su madre siendo ellos unos niños.

Una historia con trasfondo triste que ella ha conseguido convertir en alegría pura. Y en dinero: se estima que, solo en Estados Unidos, le ha reportado ya 53 millones de euros. Imaginen lo que pude haberse embolsado con el peso que tiene a lo largo y ancho del mundo. Sin duda, para creer en el milagro de la Navidad. De su Navidad perfecta.