16 dic 2019

Carlos de Inglaterra no consigue llegar a ser rey, pero posiblemente le consuela que, aprovechando que a algunos miembros de la familia real británica no les fascinó la entrada de Camila en su núcleo y no lo disimularon, está preparando su gran venganza.

Esta consiste en jubilarlos a todos, entre los que están sus hermanos, sus sobrinos y sus primos, ya sean Kent o Gloucester. Sus planes son quedarse con Camila y sus dos hijos y nueras como familia real. Los demás, como dicen ahora, los envía a negro y se queda tan contento.

No sé si estará previsto un seguro de paro. De lo contrario, empezarán a contar muchas cosas, que prometen mucho, en publicaciones y televisiones.