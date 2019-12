16 dic 2019

A Irma Soriano nadie le va a amargar las uvas este año. La periodista llevaba tiempo (25 años, ni más ni menos) con ganas de desquitarse por el fracaso en Antena 3 de las Campanadas de 1994, cuando el guirigay de la Puerta del Sol le impidió escuchar claramente el reloj de la Casa de Correos y se comió los cuartos. Literalmente. No fue la única en hacerlo, recordemos a Marisa Naranjo. Lo cierto es que son errores que, injustamente, marcan una carrera. Irma, un rostro de TRECE que buscó con ahínco una oportunidad en Mediaset con ‘Gran Hermano VIP’, ha decidido montarse la retransmisión por su cuenta y lo hará desde su propio canal de Youtube, @irmalaarma, en el que lleva un tiempo enfrascada con bastante éxito.

A diferencia de otras ‘youtubers’ e ‘influencers’, Irma es una profesional del medio y ha sabido rodearse de buenos profesionales que la han asesorado para crear contenidos diversos que conecten con el público de su ‘target’ pero, también, nuevos espectadores que no la conocen como ‘exchica Hermida’. Se habla mucho de emprendimiento, pero luego no valoramos a los emprendedores, así que esta es nuestra pequeña aportación al reconocimiento de la libertad de una periodista que no se rinde.

Directoras de intimidad

Es lo último en la industria audiovisual anglosajona, asustada ante cualquier demanda que pueda generar un escándalo con el ‘hashtag’ #metoo. HBO abrió la veda cuando Emily Meade, protagonista de ‘The Deuce’, en la que encarna a una prostituta, pidió una ‘directora de intimidad’ para simular sexo oral con un cliente. La idea es que una persona especializada en escenas de sexo sea la encargada de supervisar tanto la forma de abordar el rodaje como preparar a los actores para ello. Lo que siempre ha sido trabajo del director ahora está en manos de unas profesionales que han hecho de la sensibilidad ante un asunto feminista un buen negocio que interfiere en la comunicación entre intérpretes y creadores.

Son tres mujeres las que han creado este nuevo puesto (la BBC ya tiene una en nómina) que parece tener un gran futuro en Hollywood. Si hace poco hablamos de los supervisores de contenido para que los guiones no hieran la sensibilidad de distintas minorías y colectivos, llega ahora este puesto que además resulta a priori de lo más sexista, ya que solo hay mujeres que se dediquen a ello porque, supuestamente, son ellas las que más carne enseñan. No sé, pregunten a Can Yaman si comparte esa tesis.

Aprenda a descuartizar

Hay titulares con exceso de imaginación, como el de que el descuartizador de Marta Calvo se encuentra en la cárcel ‘entero y resuelto’. Se ve que los sucesos dan para mucho. No solo en los titulares, también en los contenidos: así, los espectadores de ‘Viva la vida’ pudieron asistir a un tutorial en directo de cómo amputar extremidades sin dejar huella, en un detallado paso a paso que deja a ‘Dexter’ en un aficionado. ¿Qué hace un psiquiatra forense explicando en la tele cómo descuartizar un cadáver? Pues alimentar el morbo de unos colaboradores y una presentadora con ansias de saber detalles que no solo son macabros (y pueden inspirar a otros asesinos) sino que parecen olvidar que al otro lado de la pantalla están los familiares y amigos de la víctima.

Porque no crean que fue una mención breve, no, para nada: fue una intervención precisa, detallada, escalofriante. Y mientras, Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz, pedía esta semana un pacto ético para tratar estos terribles hechos. En su caso, lo más duro ha sido su confesión de no haber podido hacer el duelo. Ha cambiado de teléfono, ha rechazado ofertas millonarias y ha sufrido diciendo a los amigos de su hijo que ‘la bruja mala’ ya no estaba para luego tropezarse con ella todos los días en tertulias e informativos.