17 dic 2019

Minerva Piquero nació en Oviedo y vivió muchos años en México. A su regreso a Madrid, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la recién estrenada Antena 3. Durante catorce años informó sobre el estado del tiempo en nuestro país y participó en diferentes programas de la cadena: 'La ruleta de la fortuna', 'Lluvia de estrellas'… En 2004, acepta trabajar con el mítico José María Íñigo en el programa 'Carta de ajuste', de TVE.

Desde 2012, Minerva es directora de comunicación y Relaciones Públicas de Aegis Media. Licenciada en periodismo en la Arizona State University (USA), acaba de publicar su primera novela, 'Nacida Libre' de ediciones Alfar.

Corazón Minerva Piquero me recibe en su casa para charlar sobre su nueva aventura, una novela, 'Nacida Libre', con la que se estrena como escritora. Gran amante de los animales, tema obligado en esta sección, Minerva me habla de sus dos perros.

Minerva Piquero Sí, tengo dos canes. Lola, una teckel de tres años, y Trasgu, un yorkshire de dos.

C. Me gusta mucho el nombre de Lola, aunque dicen que ladra mucho, ¿no?

M. P. No. Tiene un carácter estupendo y un corazón enorme, es un poco testadura, pero es muy guapa y tiene unos cuartos traseros que parecen los de Beyoncé (Risas) Mi hija y yo, que nos matamos en el gimnasio, muchas veces decimos: quién tuviera la retaguardia de Lola. ¡Está maciza!

C. No sé si a Lola le ha gustado que la comparen con Beyoncé, porque no para de ladrar y se la ha tenido que llevar la madre de Minerva que nos acompaña durante la entrevista. Hablemos de Trasgu. ¿Cómo es él?

M. P. Es asturiano. Su nombre viene de la mitología asturiana. Trasgu tiene pocos vicios y los que tiene los ha aprendido de Lola. Hay veces que se cree que mide un metro y ladra y se enfrenta con quien sea, en esos momentos sale Lola en su defensa.

C. Trasgu parece más ingenuo que Lola...

M. P. Lola está castrada y no puede ser mamá y le ha adoptado. Mezcla los celos con la responsabilidad. De pequeño, cuando Trasgu lloraba, le cuidaba. En la calle o en el parque, está pendiente y le protege. En cambio, en casa se encela, es a la primera que tenemos que dar de comer, besar, acariciar… y él espera hasta que le toca su turno. Quiero decir a todos tus lectores que Trasgu busca novia. Es un joven cariñoso, sensible, dulce y de mirada cautivadora.

C. ¿Es cierto que se hacen muchas amistades cuando salen a pasear a los perros?

M. P. Además de hacer amistades, se liga un montón. Yo no he querido, pero oportunidades he tenido muchas. Se puede socializar en un bar, en el super es más complicado, pero en un parque con los perros, hablas, compartes impresiones y coincides muchos días. Pero quiero hacerte una puntualización: hay personas mayores que están solas a las que sin mis perros nunca hubiera tenido la oportunidad de conocerlas. Con ellas coincido en el parque y charlamos sobre nuestros bichitos, haga frío o calor, y es maravilloso. En ocasiones, pasan días y no les veo, les echo de menos y me preocupan porque no sé si están bien.

C. Además de con sus dos hijos —Gabriela y Lucas—, vive con su madre y sus dos perros, y su casa está super ordenada. ¿Cómo lo consigue?

M. P. Mi madre los tiene a raya. Aunque a Lola y Trasgu no les gusta jugar mucho con juguetes y ensucian poco. Pero a veces hacen trastadas. Por ejemplo: Lola se comió mis gafas de sol hace unas semanas. Estoy un poco enfadada con ella, aunque te confieso que es la preferida de mi hijo. Se adoran

C. Lola se ha marchado y Trasgu sigue nuestra conversación sin pestañear. Creo que para contárselo al resto de la familia. Minerva, después de dos décadas apartada de los focos mediáticos, nos presenta su primera novela. ¿Nacida libre es una novela de amor y sexo?

M. P. No era mi intención hacer una novela erótica ni pornográfica como se ha dicho. Cuando empecé a escribir, me autocensuré por pudor y porque tengo una imagen pública sin escándalos. Pero cuando llevaba unas noventa páginas, me puse a investigar y a leer muchos libros de temática erótica, algunos escritos hace muchísimo tiempo, y me di cuenta de que era una pazguata y dije: Voy a escribir lo que me dé la gana. Igual que hay directores que dicen que es exigencia del guión, en mi novela también es exigencia. No hay ninguna escena gratuita y todo lo que se explica tiene un por qué.

Si mi novela es erótica o pornográfica lo tienen que juzgar los lectores"

C. Entonces, ¿es erótica o pornográfica?

M. P. Lo tienen que juzgar los lectores. Yo lo cuento con el mismo detalle, naturalidad y la misma pasión que describo cualquier otra situación en la novela. Es un libro para hombres y para mujeres.

C. ¿El sexo sigue siendo tabú para algunas mujeres?

M. P. Tengo una hija de veinte años que cada día me recuerda cuanto tenemos que aprender de esta nueva generación de mujeres tan poderosas. Entienden que han nacido libres, pero es verdad que la sexualidad, mejor dicho, la reivindicación del placer de la sexualidad femenina sigue siendo un tabú. Tengo 52 años y creo que tengo experiencia y derecho para hacer y decir lo que me dé la gana.

C. Hay mucha preocupación porque los niños ven porno a través de Internet, lo que les da una visión distorsionada de la sexualidad de la mujer y la forma de tratarla. ¿Cómo cree que se puede solucionar?

M. P. Esto es malo para las mujeres y para los hombres, porque se forman una idea de la sexualidad que no es la real y que crea problemas, frustraciones… En mi casa siempre hemos hablado de la sexualidad con naturalidad.