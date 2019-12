19 dic 2019

Para Cayetano Rivera y Eva González serán unas navidades de lo más difíciles, de eso no hay duda. La pareja se mantiene ajena a los rumores de infidelidad. Sin embargo, su comportamiento denota que no están viviendo un buen momento. Su separación en el puente de la Constitución hizo saltar (más aún) las alarmas. Eva González acudió a París a un concierto mientras que su marido asistía a una boda.

Ahora, durante su estancia en Sevilla, Eva acudió a un notario, lo que ha hecho que los rumores se disparen aunque no existan nuevas informaciones.

Cuando la prensa le preguntó que por qué acudía al notario en estos momentos, la presentadora se mostró tranquila y alegó que únicamente iba a firmar unos papeles. No dijo nada sobre su pareja ni tampoco hizo referencia al drama mediático que está sufriendo desde que salieron a la luz las fotografías de Cayetano con Karelys Rodríguez.

De momento, la pareja solo ha aclarado que emprenderá acciones legales, pero las aguas no está muy calmadas. Cayetano y Eva están 'hartos' de la prensa, así lo demuestran las duras palabras del torero a los paparazzi cuando le han preguntado sobre la situación, "No merecéis nada". Sin duda, no serán unas navidades fáciles.