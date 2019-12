20 dic 2019

Si por algo va a recordar este año Aurah Ruiz, va a ser por los problemas que le ha dado una de las prótesis mamarias que le colocaron cuando se sometió, hace años, a ese aumento de pecho. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha compartido con sus seguidores, con gran angustia, la última experiencia desagradable que ha tenido que pasar (con intervención quirúrgica incluida).

Era en su canal de Mtmad donde narraba ese nuevo paso por el quirófano, en esta ocasión no por voluntad propia, tal y como comenzaba explicando en el vídeo: "Estoy cagada, me gusta mi pecho y tengo que volver a tocarlo... Pero tengo que hacerlo, es salud".

"Un pecho me molestaba mucho fue a más a más... No podía estar sin sujetador, tenía que tenerlo sujetado todo el día. El médico pensaba que el 'bolsillo' que se crea para meter la prótesis estaba mal, y tenía el líquido suelto", contaba la canaria, que aseguraba que no podía dejar de pensar en su hijo, Nyan.

"Solo he contado esta operación a mi padre, mi madre y mi hermana y dos o tres amigos. La he llevado en secreto, hasta ahora que lo comparto con ustedes", añadía Aurah, que proseguía mirando a cámara: "No sé que me encontraré, a mi me gustaba mi pecho, pero había que hacerlo... Lo he pasado muy mal".

Lo cierto es que Ruiz no ha pasado unos años sencillos. Hace dos y medio, nacía Nyan, su pequeño con problemas de salud que le tuvieron más de un año hospitalizado. La relación con el padre de la criatura, el futbolista Jesé Rodríguez, terminó de malas maneras y con acusaciones públicas en las redes sociales.

Tampoco tuvo suerte al entrar en la casa de 'GH VIP 6'. Si bien es cierto que parecía haber surgido el flechazo con Suso Álvarez, una evz lejos de Guadalix de la Sierra, el romance hizo aguas y a Aurah, una evz más, le tocó sufrir.