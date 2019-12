20 dic 2019

Se había dicho que Cara Delevigne y Ashley Benson habían terminado. Sin embargo, la primera se ha empeñado en dejar claro que no solo siguen juntas, sino que está enamorada de ella hasta el tuétano. Aprovechando el 30 cumpleaños de su pareja, ha hecho toda una declaración de amor pública.

"Feliz cumpleaños Ashley Benson. Hay muchas cosas que podría decir, pero algo que amo y aprecio por encima de todo, es que no lo necesito, porque TÚ lo SABES y eso es todo lo que importa. Somos tú y yo, que es lo que más me gusta", comienza Cara su texto junto a unas cuentas imágenes sacadas de su álbum personal con su chica.

"Mi lugar seguro. Me dejas hacer el ridículo, me dejas ser salvaje, me mantienes libre, segura y curiosa. Siento que te he conocido toda mi vida y estoy tan orgullosa de verte crecer como la mujer que siempre soñaste ser. Te amo más allá de las palabras, de mis chispas, cara de ángel, culo gruñón, mejillas dulces, nunca aburrida... Benson", termina la modelo.

Cara y Ashley fueron víctimas de un 'hacker' que quiso difundir la información falta de una ruptura que queda más que demostrado que no era real. Comenzarán el año juntas salvo catástrofe de última hora, que no parece que vaya a producirse a juzgar por lo acaramelado de las palabras de Delevigne.