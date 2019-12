2 dic 2019

La conocimos como la perfecta aristócrata británica de las cejas pobladas, toda una sensación en las pasarelas. Sin embargo, Cara Delevingne no tardó en rompernos todos los esquemas desmontanto tal imagen de perfección british con una serie de cambios de looks radicales. La hemos visto de todas las formas posibles: rubia, castaña, con el pelo rapado, con pixies, con mullet, con bobs... Su reciente carrera en el cine y la televisión le han permitido jugar aún más con su imagen, solo hay que verla en la serie "Carnival Row" que acaba de estrenar Amazon Prime. De hecho, este look de pelo que nos ha sorprendido tanto, que nos ha hecho pensar que puede tener que ver con algún personaje de ficción.

La sorpresa saltó en la cuenta de Instagram de Mara Roszak, famosa estilista de celebrities y responsable de un look gótico que nos ha cogido totalmente desprevenidas. La verdad es que no hay forma de cometer un desastre estético cuando se trata de Cara Delevingne, pues la modelo y actriz posee la rara capacidad de convertir cualquier look en el epítome de lo cool. "Ángel gótico, hada señorial, carita aniñada... Esta mujer se puede transformar en lo que quiera", escribió la estilista bajo la fotografía de Cara.





La verdad es que el vuelco de imagen es espectacular: jamás la habíamos visto prescindir totalmente de la calidez de los tonos rubios o castaño claro. No es, sin embargo, definitivo. Se trata de una peluca especialmente tratada por Roszak, probablemente para algún nuevo personaje de Cara Delevingne. Sea como fuere, nos encanta este toque gótico y emo tan inesperado. El contraste de pelo tan negro (y de las cejas también oscurecidas) con sus ojos azules es impresionante.