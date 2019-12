21 dic 2019

Marta Sánchez fue un icono del pop en los noventa, de eso no hay duda. La cantante, que comenzó su carrera musical en los 80 y ha sido todo un referente en el comienzo de la generación millennial en lo que a música se refiere, es todo un personaje musical en España. No obstante, sus últimas declaraciones han sido carne de meme en las redes sociales. Eso sí, no es la primera vez que un comentario de la cantante causa polémica.

Y es que, en una entrevista para La Voz de Galicia, la intérprete de ‘Colgando en tus manos’ ha realizado unas declaraciones en las que se compara con Rosalía, una de las estrellas con más popularidad en este momento y que casualmente, acaba de recibir un premio como Mejor Estrella Emergente de ‘Billboard’.

“Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida”, comentaba. Y seguía, “Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban una sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado”.

Con sus palabras se convirtió en ‘trending topic’ ipsofacto, ya que muchos usuarios establecieron que no es comparable en género ni la época sociocultural de ambas artistas.