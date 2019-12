21 dic 2019

Compartir en google plus

Todo indica que Rocío Flores se será el gran fichaje estrella de la próxima edición de ‘Supervivientes’. Después de su gran ascenso mediático en los últimos meses, la hija de Antonio David se ha convertido en un personaje imprescindible en los platós de Tele 5. Por lo que su presencia sería la apuesta segura de la cadena para el ‘reality’.

¿Qué opina su padre al respecto? El nuevo colaborador de ‘Sálvame’ ha reconocido no le apasiona mucho la idea, pero que como ya es mayor de edad, es una decisión de Rocío. “Rocío es una fan de Supervivientes, le encanta el reality y lo hemos hablado porque ella me ha dicho que le gustaría ir”, afirmaba en ex marido de Rocío Carrasco.

Aunque la idea de participar en el concurso no le haga especial ilusión a su padre, él mismo ha reconocido que no puede hacer nada y que no está moviendo hilos para que eso ocurra. Belén Esteban y María Patiño estaban de acuerdo con Antonio, ellas tampoco querrían esa sobreexposición para sus hijas, mientras que Kiko Matamoros afirmaba que era una oportunidad única y que Rocío debía aprovecharla.

El tema económico también salió a colación, y es que, muchos creen que la decisión de Rocío está motivada por el dinero con el objetivo de ayudar económicamente a su padre, a lo que Antonio David tuvo algo que decir, “Lo puedo entender y es más, la honra. Pero eso no significa que yo acepte que mi hija vaya a exponerse de esa manera para que me ayude económicamente”.

Todo se verá, lo cierto es que se especula que la joven cobrará alrededor de 30 mil euros la semana, una cifra muy alta que evidencia la apuesta del canal por la hija de Antonio David.