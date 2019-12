25 dic 2019

Harry Styles acaba de sacar su segundo álbum en solitario. Recordemos que se erigió en líder de la 'boy band' One Direction, que se separó en enero de 2016. Desde entonces, ha tratado de crear un estilo propio. También a la hora de vestir o de producir videoclips. Una nueva línea que ha llevado a que se comente la confusión que genera en cuanto a su sexualidad.

El cantante era preguntado estos días en una entrevista con 'The Guardian' precisamente sobre este asunto. Lejos de despejar las dudas, el artista no hacía sino sembrar más confusión al respecto. Quizás sea, tan solo, lo que pretendía. "¿Estoy esparciendo pepitas de ambigüedad sexual para intentar ser más interesante? No", comenzaba Harry.

"En términos de cómo quiero vestirme y qué voy a hacer con mi álbum, tomo las decisiones en base a la gente con la que deseo colaborar y trabajar. Quiero que las cosas vayan de cierta forma", continuaba con su respuesta Styles, que parecía ponerse filosófico y reflexivo.

Creo que la sexualidad es algo divertido"

"No por eso tengo que parecer gay, hetero o bisexual. Simplemente lo hago porque me gusta. Además, no sé, creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? No puedo decir que haya pensado en ello de otra forma", terminaba su contestación, sin despejar las sombras generadas, en gran parte, por su videoclip de 'Lights Up'.

Nos referimos a ese en el que sale en el medio con el torso descubierto mientras un grupo formado tanto por mujeres como hombres le acaricia de manera sensual. Y puede que sea eso lo que pretenda: generar una confusión por la que se hable de él. No está obligado a dar explicaciones de más.