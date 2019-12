25 dic 2019

El anuncio de Paz Padilla como compañera de Jesús Vázquez para dar las Campanadas en Telecinco esta Nochevieja, desconcertaba a algunos. En concreto, a los que creían, de manera fehaciente, de que sería Isabel Pantoja quien se colocase, por segunda vez, en la Puerta del Sol para dar la bienvenida a los telespectadores a un nuevo año.

Cuando la Pantoja firmó ese contrato para ir a 'Supervivientes', se incluían varios acuerdos para trabajar en diferentes espacios de la cadena (recordemos que será jurado de 'Idol KIds'), y se daba por hecho que se le daría ese momentazo, el que es considerado por muchos presentadores como "el directo de los directos".

Pues bien, parece que sí se le ofreció, pero ella lo rechazó por diferentes motivos. La principal, tal y como señalaba en la tarde de ayer en 'Sálvame' Gema López, porque no se había llegado a un acuerdo económico. Mediaset le realizó una oferta que declinó, al parecer, porque no era suficiente dinero para sacrificar la cena con los suyos en Cantora.

Allí estaba Anabel Pantoja para dar la cara por su tía y dejar claro que no solo era una cuestión de dinero lo que había llevado a esa negativa. "Yo creo que no da las Campanadas por un cúmulo de cosas, no solo las económicas. También influye su vida personal. Mi tía tiene un proyecto que es su nuevo disco, una gira y un documental", eran las palabras con las que quería aclarar el asunto.

Nadie pone en duda ya que la Pantoja está de vuelta. Ha sido capaz de lidiar con los numerosos obstáculos en su vida personal este año (entre ellos, la enfermedad de su madre con un par de ingresos hospitalarios y la eterna guerra entre sus hijos), pero parece estar resurgiendo en el terreno laboral. Queda Pantoja para rato, aunque no la veamos comiéndose las 12 uvas para entrar en un 2020 que se antoja halagüeño para la tonadillera.