26 dic 2019

El drama en Cantora (y fuera de él) no cesa. Sabíamos que Chabelita no pasaría las navidades con su familia, lo que desconocíamos era que Omar, sí que se sentaría en el sofá con Isabel Pantoja y Kiko Rivera, una clara traición a Isa, que se negó a ir a casa de su madre en estas fechas tan especiales. Chabelita se levantó el día 24 sin saber dónde ir, aunque algo era seguro: pasaría la Nochebuena con Asraf.

No recibió ninguna invitación por parte de su madre, aunque ella misma dijo que no la necesitaba: siempre estaría invitada a Cantora, después de todo, es su casa. Lo que Chabelita no se esperaba era el despliegue en redes sociales que hicieron Omar y su hermano junto a Isabel.

Tal y como ella misma confesaba la mañana del 24 diciembre, "Estuve hablando con mi madre y no me dijeron nada de Navidad. Creo que no hay celebración"- Isa, estaba equivocada.

Y Anabel Pantoja, sabía lo que iba a pasar tal y como comunicó, "La Nochebuena la pasa mi tía con su madre y sus hermanos. Kiko Rivera e Irene la pasan en casa de los padres de Irene. Isa va a pasar estas fiestas con su chico, yo me lo esperaba porque si no tiene relación... Omar no va a el 31 de diciembre, creo que el día 25 o 26 se acercará a Cantora para ver a mi tía y para comer con Kiko", afirmaba. Muy desencaminada no iba.

Y espera que el drama se acaba, ya que el 31 se juntarán todos en Cantora y espera que Isa, también se una, "Yo confío en que el día 31 nos juntemos allí todos. Si mi prima no quiere ir porque las cosas familiares no están en bien el día 31 estamos todos. Si quisiera ir ese día no creo que hubiera problema", decía Anabel.

¿Le harán un feo también en Nochevieja o se juntarán todos? Solo el tiempo dirá.