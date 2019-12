27 dic 2019 sara corral

Adara Molinero y Gianmarco Onestini han protagonizado una de las historias más seguidas dentro del programa de 'GH VIP 7', y es que el intenso affaire que ambos han tenido ha dado mucho de lo que hablar.

Aunque Adara tenía pareja y hasta su salida del concurso no fue consciente de los actos de esta, la ganadora del 'rellity' alegó haberse enamorado de Gianmarco. Pero ¿sigue siendo así?.

Aunque dentro de la casa los dos acabaron gritando su amor a los cuatro vientos, a su salida, parece que la actitud de Adara ha cambiado un poco. ¿Será por haber visto todo lo que ha dicho el italiano?

"A mí una persona no me hace cambiar los sentimientos de un día para el otro. Has cambiado tu actitud conmigo y a mí me interesa tu opinión. Si tú me dices que tienes dudas sobre mí yo me quedo flipado", decía Gianmarco muy dolido.

A lo que la ganadora le contestaba: "¿Tú entiendes que yo he estado tres meses aislada, que necesito aterrizar y tener una conversación contigo?"

"Yo te he dicho que mis sentimientos no van a cambiar, que no han cambiado. De la noche a la mañana eso no pasa", decía Adara, a lo que sentenciaba: "Estoy muy mal por el tema de mi bebé. Necesito centrarme para tener las cosas claras ahora mismo".

¿Conseguirán arreglar todo esto algún día? Estaremos atentos.