19 dic 2019 sara corral

El concurso de Adara Molinero dentro de la casa de 'GH VIP' ha dado mucho de lo que hablar. Y es que desde el primer momento, Adara ha estado en todas las polémicas, sobre todo después de su relación con Gianmarco Onestini.

Desde que Adara se enamoró de Gianmarco teniendo pareja fuera, Hugo Sierra. Todas las decisiones de la joven han sido constantemente cuestionadas. Y hoy Hugo ha dado todo por cerrado.

Tras el beso que Hugo y Adara se dieron dentro de la casa, parecía que todas sus dudas y conflictos se resolvieron. Hasta una semana después, cuando Gianmarco y Adara se besaron dentro de la casa.

Hugo ha hablado, y el acto con el que ha cerrado esta relación ha sido muy descarado. "Lo que he soportado es demasiado, no quiero una persona así a mi lado. Ya no hay vuelta atrás", decía Hugo, a lo que añadía: "Faltaban cuatro o cinco días para que terminara el concurso, podría habérselo ahorrado y no hacerlo en público, más que nada por el núcleo familiar, ya ni por mí".

Hugo publicó hace unas semanas unas fotos donde escribía: "Hoy, ya bastante más tranquillo, solo faltas tú, amore". Hoy, el exganador de 'GH' ha cambiado el pie de foto de aquella foto poniendo: "Hoy, ya bastante más tranquillo".

Hoy acaba el concurso, y Adara se enterará de todo lo que ha pasado. ¿Tendrá Hugo algo más que decir?.