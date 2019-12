22 dic 2019

Solo han pasado unos días tras la victoria de Adara Molinero en 'GH VIP 7' y su idílica historia con Gianmarco Onestini se derrumba por momentos.

Todo parecía perfecto: vuelta a casa con el maletín en la mano y con una proposición de noviazgo que parecía ir en serio hasta que la concursante ha dado prioridad a su bebé y se ha marchado a su residencia de Palma de Mallorca donde, inevitablemente, se ha reencontrado con su ex pareja y padre de su hijo, Hugo Sierra.

Y no solo eso, si no que a solo unas horas de salir de la casa de Guadalix, la azafata confesó a Lara Álvarez que estaba arrepentida de haberse besado en Gianmarco en la final. Esto más la supuesta frialdad que Adara ha mostrado, el italiano no ha podido contener sus sentimientos y se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de lo sucedido.

No entiende la actitud de la madrileña respecto a la relación que han mantenido durante el concurso y cree que ha jugado con él. "Me siento decepcionado, dolido y cabreado por la situación, pero también conmigo por haberme fiado otra vez", comentaba.

Al parecer, Onestini no ha recibido ni un mensaje desde que acabara el reality y su despedida fue muy fría: "Me esperaba al menos un mensaje, creo que merecía respeto. Aún teniendo mi número no me ha escrito ni llamado, y después de grabar el debate se marchó sin hablar conmigo". Y va más allá al sentirse traicionado: "Espero que no me haya utilizado por el maletín", sentenciaba.