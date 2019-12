27 dic 2019 sara corral

Ayer terminó una de las ediciones más seguidas de la historia de 'GH VIP', lo que nadie esperaba era la fuerte discursión que tendría lugar el último día de grabación del 'reallity'. ¿Sabes quienes protagonizaron este duro enfrentamiento?

Pues sí, se trata ni más ni menos que de Alba Carrillo y Mila Ximénez, quienes a pesar de tener algún roce dentro de la casa, siempre habían tenido una buena relación. Algo que hoy se ha roto.

"El problema es que tú ves lo que hacen los demás y no ves lo que haces tú. La frase anterior habían sido que yo había ido rapiñando el cariño de mis compañeros", comenzaba diciendo Alba Carrillo tras haber visto las duras palabras que la colaboradora de 'Sálvame' le dedicaba.

Y añadía: "Mila tiene el mismo carácter que yo y creo que lo que dijo en el confesionario no es lo que siente de verdad. Hemos estado muchos días ahí y mi cariño ha sido sincero, es con lo que me quedo".

Mila, muy entera, decidió darle la razón irónicamente diciendo: "Han sido tres meses que a ti te dolía la tripota y yo me iba a la camota".

"Es que me siento fea. No estoy bien. Te has pasado todo el concurso quejándote", le contestaba Alba de manera aún más irónica.

Ambas, que se sentían muy juntas dentro del concurso, se comenzaron a separar la última semana de 'reallity', parece que esta mala relación ya no tiene arreglo. ¿O si serán capaces de hacer las paces?.