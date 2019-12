28 dic 2019

No debe de ser fácil empezar en el mundo de la música cuando se es parte de una familia que es historia de la música. Tener el foco encima y las comparaciones puede condicionar el estilo y los resultados. Lucía Fernanda no lo ha querido así y por eso incluso sacó el apellido de su nombre para mostrarse tal cual es y "para ver la reacción real de la gente cuando escuche mi música sin más condicionantes que lo que oyen".

Una valiente que da un paso más en la fusión flamenca investigando música más propia de una discoteca que de un tablao. Todo sigue y todo empieza porque la fusión "no es ruptura, es continuación". A punto de estrenar su tercer sencillo, hablamos de su carrera, de su familia o de qué le supuso la enfermedad de su padre Antonio Carmona.

Hoy Corazón Para empezar, ¿Cómo defines tu estilo musical?

Lucía Fernanda No lo metería en ningún genero, la verdad. Diría que es musicalidad, soniquete, ritmo… No lo clasificaría porque no es flamenco como tal ni tampoco es electrónica como tal. Es una fusión en la que también participa el pop. Venga, un pop aflamencado electrónico. (risas).

Hoy Corazón Es que tus dos primeras canciones son muy diferentes. La manta tiene esencia flamenca pero Papi es más electrolatino, pero: ¿Dónde te sientes más cómoda?

Lucía Fernanda Me siento cómoda de las dos maneras. La manta la compuse hace tiempo y me identifica mucho, pero 'Papi' salió un día componiendo en el estudio con Toni diciendo que teníamos que hacer un 'hit'.

Hoy Corazón ¿Compones tus canciones?

Lucía Fernanda Sí.

Hoy Corazón ¿Qué es 'La manta'?

Lucía Fernanda 'La manta' es un estoy harta y hasta aquí llego. Ahí es donde se saca la manta y se va de un sitio donde no quieres estar o sale de una situación en la que una se ve impostada. Así lo reflejo en el vídeo con un ejemplo de lo que puede pasar en el mundo gitano. Aunque también lo reflejo en religiones y otros mundos porque yo me considero así. Soy cristiana, me gusta el budismo y respeto todas las religiones. Si eres de tradiciones, síguelas. Pero si es porque te ha tocado, ahí está La manta para dar un paso a un lado.

Hoy Corazón ¿Pero eres de las que piensa que hay que romper con lo establecido por ejemplo con el flamenco?

Lucía Fernanda Bueno, pienso más que la fusión no es ruptura, es continuación. Yo vengo del flamenco porque mis raíces están en parte ahí. Lo veo como una evolución.

Jota Abril posa con la cantante Lucía Fernanda. pinit alberto bernárdez.

Hoy Corazón Háblame de 'Papi', tu segundo sencillo.

Lucía Fernanda 'Papi' va por los papis, por el mío el primero. Salío sola. Es una fusión de dance-hall con funky, house y sonidos flamencos, en la que colabora con Tony Grox.

Hoy Corazón La estética de los vídeos es muy original y veo que es idea tuya.

Lucía Fernanda Sí. Evidentemente tengo un equipo de gente que me ayuda, pero es cierto que tenía claro cómo hacerlo. En La manta estoy en una fiesta gitana y acabo yéndome con el 'DJ' y en 'Papi' hice un mundo muy particular en torno al nombre de la canción.

Hoy Corazón En 'La manta' están todos. Hasta el 'DJ'.

Lucía Fernanda (risas) Es la verdad. Estaban mis amigas, mi hermana, mi familia, Guille Furiase, Belén López y el Añil que hacían de mis padres y el DJ, sí (risas).

Hoy Corazón ¿Es inevitable siendo parte de la familia Carmona ser artista?

Lucía Fernanda Si te digo la verdad no era el camino que mis padres querían para mí. Los dos saben que este mundo es tan gratificante como duro. Y estar y mantenerte no es fácil para nada. A ellos les daba miedo que tanto mi hermana como yo nos dedicásemos a la música, pero al final la cabra tira al monte (risas).

Hoy Corazón ¿Hay un momento concreto en el que lo dices en casa?

Lucía Fernanda Pues sí. Fue cuando me fui a estudiar a Cambridge (Inglaterra). Yo notaba que tenía musicalidad. Y si tenía ritmo y oído pues quería probar. Decidí aprender desde cómo se producían las canciones hasta tocar instrumentos como la guitarra, el piano, el cajón o el bajo. Y allí con tanto día gris, pues estaba todo el día con música y más música hasta que me empezaron a salir canciones. Mis padres, pues lo aceptaron.

Hoy Corazón ¿Qué habrías sido si no te dedicaras a la música?

Lucía Fernanda Pues la verdad es que me llamaba mucho la atención el mundo de la estética. Maquillajes, peinados y todo eso. Creo que habría tirado por ahí si no me hubiera enganchado a la música. Me gusta mucho jugar con la estética e intento que se vea representado tanto en mis vídeos como en mi estilo.

Rosario Flores es mi referente como artista"

Hoy Corazón ¿Vives con tus padres?

Lucía Fernanda Sí, pero estoy con un pie fuera de casa.

Hoy Corazón Mariola Orellana es tu madre, pero no es tu representante, ¿es mejor en este caso no mezclar?

Lucía Fernanda Sí. Decidimos no mezclar. Lo de ser familia y trabajar puede provocar problemas que no queríamos. La confianza, ya sabes. Mi madre es mi consejera y a ella es la primera que pregunto junto a mi padre, pero el trabajo mejor separado. Ella respeta mucho eso. La verdad es que cuando tengo que enseñar una canción nueva, por ejemplo, los primeros que la ven son ellos. Mi familia. Tanto mi padre, como mi madre y mi hermana son mi primer filtro de opinión.

Hoy Corazón ¿Cómo viviste la enfermedad que sufrió tu padre?

Lucía Fernanda Todo ese mes lo recuerdo como algo que no fue real. Fue muy duro. Son momentos de locura en los que la cabeza se te va y piensas por primera vez en la muerte. Te hace ver la vida de otra manera y te cambia mucho. A mí me cambió muchísimo y me hizo poner los pies en la tierra. Te das cuenta de lo mucho que hay que agradecer y de lo poco que deberíamos estar en las tonterías de la vida. Afortunadamente mi padre ya está bien. ¡Está como un toro!

Hoy Corazón Cómo viviste la vuelta de Ketama tras la recuperación de tu padre? Porque tú no viviste apenas su éxito en los 90.

Lucía Fernanda Me pilló súper pequeña. Por eso para mí que hayan vuelta ha sido un sueño. Me he pasado tantos años escuchándoles y viendo vídeos suyos que su vuelta ha sido un regalo. Disfruté de mi padre en solitario que fue brutal y ahora he podido verlo en su salsa con Ketama. Ellos fueron un antes y un después en la música española.

Uso mi nombre sin apellido para evitar comparaciones"

Hoy Corazón Tu casa siempre ha tenido fama de ser un lugar de encuentro y de fiesta. ¿Eso sigue siendo así?

Lucía Fernanda Sí. Mis padres intentan alargar eso a tope. (risas) A mi madre le encanta recibir a gente, sacar una guitarra y que el que sepa tocar algo que lo haga y el que sepa cantar que cante. Además, a mí esas fiestas me han servido mucho para probar mis canciones y para ver reacciones de los invitados. (risas).

Hoy Corazón ¿Quién ha pasado por allí que te haya dejado con la boca abierta?

Lucía Fernanda Muchos, pero lo cierto es que me quedé alucinada cuando vi en el salón de mi casa a Shakira.

Hoy Corazón Tu hermana Marina está también preparando sus canciones.

Lucía Fernanda Sí. Y os van a encantar. Tiene un montón guardadas y vamos a flipar todos. Ella es mucho más cantante. Su voz es su gran instrumento y, después de versionar por ejemplo La vie en rose fusionando con flamenco, ahora va a sacar sus propios temas que son maravillosos. Para las dos es muy importante la opinión de la otra en todos los sentidos.

Hoy Corazón ¿Ser Carmona lo hace más fácil o más complicado?

Lucía Fernanda Tiene sus pros y sus contras en partes iguales. La ventaja es que traes la música en las venas y lo complicado es la lupa sobre ti. Supongo que son inevitables las comparaciones. Decidí utilizar mi nombre sin apellido para no caer en eso.

Hoy Corazón Pero de toda la vida te llamaban Lucía a secas. Ahora eres Lucía Fernanda.

Lucía Fernanda Ese es mi nombre de pila completo. Me lo puso mi madre cuando se murió mi abuelo en su memoria. Se fue al registro ella sola y me inscribió con ese nombre sin decir nada a nadie, ni a mi padre. Al principio no me gustaba el nombre así, nunca lo he utilizado. En casa me llaman Lucía, Lu o Lulu. En un momento me gustó la idea de utilizar el nombre completo sin el apellido para ver la reacción real de la gente cuando escuche mi música sin más condicionantes que lo que oyen.

Hoy Corazón En 'Papi' nombras a tus abuelos.

Lucía Fernanda Sí, hay un momento en el que juego con eso y digo Lucía, Fernanda y también Habichuela. La familia es muy importante para mí. En casa siempre me han inculcado eso, a ser una piña.

Hoy Corazón ¿Quién te ha dado el mejor consejo?

Lucía Fernanda Pues es difícil porque todos nos decimos todo. Pero quizá me quedo con Rosario. Siempre me ayuda mucho a la hora de entenderme como una artista que está empezando y pertenece a una familia de artistas como a ella le pasó. Recuerdo cuando me decía: "¿Ahora estás mal? Pues escríbelo". Rosario es mi referente como artista.

Hoy Corazón Y ahora, ¿disco? ¿Más canciones?

Lucía Fernanda La idea es sacar un par de 'singles' más y después el disco en marzo. Pero todo es muy cambiante en este mundo, así que nunca se sabe. Sé que el siguiente será diferente a los dos primeros.

Hoy Corazón También has escrito una canción para una película de Berlanga.

Lucía Fernanda Conocí a Berlanga por medio de unos amigos de mis padres y me propuso hacer un tema para su película. Me enseñó el guion y cómo quería grabarla y salió casi del tirón. Se llama 'Viva la vida'.

Hoy Corazón ¿Y los concierto?

Lucía Fernanda Pues me gustaría que fueran una mezcla entre mi parte más flamenca y la más electrónica. Quiero conseguir unir esas dos partes de mi yo en un mismo escenario. Hace unos días estuve en el concierto de Mujerhoy y ahí fui con mi guitarra a pelo. Fue emocionante

Hoy Corazón ¿Tus referencias musicales?

Lucía Fernanda Pues desde Rosario, Ketama o Ray Heredia hasta Amy Winehouse o Erykah Badu.