29 dic 2019

Han pasado diez días desde que Adara Molinero dejara la casa de 'GH VIP' y se alzara con el codiciado maletín. Después de protagonizar un romántico reencuentro con Gianmarco Onestini y un posterior distanciamiento, muchos han sido los que se han preguntado qué había ocurrido entre la pareja, que en Guadalix se juró amor eterno a través de las miradas.

Ha sido la protagonista de la historia la que ha visitado 'Sábado Deluxe' para despejar esas dudas. En esta ocasión, Adara ha sido clara: "Me ha decepcionado mucho". Al parecer, ella insistió en verse y "hablar por teléfono con él para que entendiera lo que estaba pasando", pero él nunca quiso hablarlo en persona, lo que le hizo "desconfiar".

"Lo he vivido así y así pasó. Y creo que sus sentimientos eran reales, pero le puede más la televisión, el dinero y su imagen", ha sentenciado Adara, dejando claro que la historia de amor entre ella y el italiano ha terminado, y ha añadido: "Se ha roto mi amor por Gianmarco. Siento mucha decepción, porque ha jugado conmigo y está poniendo a su manera para quedar de pobrecito y no es así. Le está dando la vuelta a todo para él quedar bien".

Su relación con Hugo Sierra

Otras de las incógnitas es en qué punto se encuentra la relación con Hugo Sierra, padre de su hijo. Al parecer, pese a lo publicado, Adara afirma que no tiene "intención de volver con él", porque "no me he sentido cuidada con él" y después de dos años de relación tan "solo he sido feliz uno".

Por el momento, la ganadora de 'GH VIP' no ha hablado con él. En su reencuentro "hubo pequeños reproches, pero le dije que era una conversación que tenía que ser más profunda. Los entendí y le pedí perdón y lo ha aceptado. Me siento culpable porque, sobre todo, por los besos. Podía haber evitado ese momento".