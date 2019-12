30 dic 2019

¿Quién dijo que Anabel Pantoja no estaba enamorada hasta lo más profundo del alma de Omar Sánchez, su 'negro'? Para todos aquellos escépticos que no confiaron en una relación que va camino del altar, este puede ser el golpe definitivo. Lo ponemos un cuarentena, porque el anuncio de que se marcha a vivir a Canarias al lado de su prometido, lo hacía el día de los inocentes.

Pero lo cierto es que no sería de extrañar. Este 2019, Anabel decidía dejar atrás Sevilla e intalarse en Madrid para tener conexión directa con Gran Canaria, donde vive Omar. Y la sobrina de Isabel Pantoja no ha ocultado nunca sus deseos de ser madre. Así que, esta mudanza sería un paso más dentro de ese acercamiento que está haciendo en dirección a formar su propia familia.

Anabel escribía en Instagram: "No todo es ir a la playa y el postureo. Llego la hora de la verdad. Hoy empezamos nueva etapa y yo no he querido dejar nada atrás. Bueno sí, mi ciudad mi gente mi barrio y todo lo que viví hasta los 33 años. Espero poder disfrutar igual aquí".

"No quiero mirar atrás y ver Sevilla porque se me hace un nudo en la garganta. Te digo hasta luego y nos vemos pronto. Os quiero familia y amigos. Os amo. Nos vemos en los Reyes", remataba esa publicación que sigue ofreciendo dudas de si se trata de una broma o se ha envalentonado y va hacia adelante.