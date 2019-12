5 dic 2019

Era más que evidente, y ya sabemos que Anabel Pantoja es un blanco fácil para muchos de sus compañeros, que parecen haber convertido en sección fija del programa sacarla de quicio. Pero, esta vez, decidió confesar con naturalidad (la que le faltaba a su rostro) qué era lo que veían diferente desde la última vez que se sentó en el plató de 'Sálvame'.

Después de un buen rato observando cómo las cámaras del programa le hacían más primeros planos de los habituales, Paz Padilla, que no se caracteriza por su sutileza, iba al grano con una pregunta ante la que la sobrinísima no tenía resquicio para la escapatoria: "¿Qué te has hecho en los pómulos y en los labios?".

Anabel no daba rodeos y explicaba que, tras perder nada menos que 30 kilos, había querido hacerse unos retoques en esas zonas citadas por la presentadora. El fin no era otro que equilibrar las dos partes de su rostro tras esa bajada de peso, pero que aún no estaba como debiera de estar, como consecuencia de la hinchazón lógica tras salir del quirófano en estas intervenciones. "He querido coger un poco de forma, pero ahora estoy un poco hinchada", explicaba.

Harta del juicio al que se la estaba sometiendo, alzaba la voz con claras intenciones de dejar en evidencia que el resto de sus compañeros no están libres de las delicias de la medicina estética: "Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y mi cara. ¡Que levante la mano quien no se haya hecho nada!".