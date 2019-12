30 dic 2019

Compartir en google plus

A la mayoría les sonará muy lejano ese día en el que se conoció que Nicolás Vallejo-Nágera 'Colate' y Paulina Rubio pusieron punto y final a su relación. Normal, porque aquella noticia tuvo lugar en 2012. Hoy, casi ocho años después, la guerra entre ellos sigue viva. Al menos según lo que contó él el pasado fin de semana en 'Sábado Deluxe'.

El empresario se sentó en el plató del programa de Telecinco para poner sobre la mesa los obstáculos que la cantante habría puesto para que el hijo que tienen en común pudiera viajar estas Navidades a España y pasar estas fechas con la familia de su padre. Algo que, como ha quedado de manifiesto en las redes sociales, finalmente tuvo final feliz.

Tal y como explicó Colate en el programa presentado por María Patiño, Paulina se negaba a darle el pasaporte para que el menor pudiera viajar. Hasta el extremo que tuvo que recurrir a la Corte de Miami para conseguirlo. "Estuve un mes pidiéndoselo por las buenas pero no hubo manera", eran sus palabras.

Colate con María Patiño en el plató de 'Sábado Deluxe'. pinit telecinco.

"Yo a ella nunca le pongo problemas para ver a Nicolás, él tiene una línea de móvil para hablar exclusivamente con su madre", añadía Colate, que también se mostraba dolido con la que fuera su suegra, Susana Dosamantes, por las insinuaciones que ha realizado recientemente de que no trabaja en nada.

También daba respuesta a esa parte de su discurso en el que Susana aseguraba que estaba "feo" y que el paso del tiempo había jugado en su contra. "Si algún día me hago tantas operaciones o me pongo kilos de maquillaje estaré mejor. No estoy en contra de ello, ¿eh?, pero por ahora hasta el último diente es de serie", decía con la educación que siempre ha demostrado.

"Estoy cabreado por las cosas que dice del padre de su nieto y algún día el nieto también lo estará", añadía antes de zanjar sus réplicas a Dosamantes: "Mi principal trabajo es ocuparme de mi hijo cuando está conmigo.Vivo en Estados Unidos exclusivamente por estar con mi hijo y antes que pagar a una persona que esté con él estoy yo".