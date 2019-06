3 jun 2019

Quien haya hecho una pausa en el 'reality' y lo esté retomando ahora, seguro que no entiende nada. Normal. Resulta que Colate e Isabel Patoja pasaron de tener na bonita amistad a ser casi enemigos en la isla. Y ahora ella le acusa de hacer un montaje con Mónica Hoyos. ¿No puede ser simplemente que dos personas se gustan?

Pues sí. De hecho, esta acusación del montaje no es nueva puesto que ya Isabel le había advertido a Omar Montes de lo que estaba por venir. Colate y Mónica Hoyos empiezan a estar más unidos que nunca. Él se deshace en halagos para la concursante y siempre le dice lo bien que hace todo y lo buena compañera que es. Y es cierto, pero la forma de recordárselo insistentemente es lo que marca la diferencia.

"¿Pero no ves lo que están haciendo? ¡Coño que se están besando!", decía Omar Montes alarmado mientras charlaba con Isabel Pantoja y Chelo García Cortés. Pero muy lejos de eso, los tortolitos estaban echados en la arena y hablaban de altura y de música. El tonteo es real. "Qué difícil me lo pones Mónica", le decía Colate a la concursante que reía muy coqueta.

"Eso se llama hacer un montaje", dijo finalmente Isabel Pantoja aunque recordaba que no era nada nuevo. Al parecer no se cree que puedan gustarse, pero lo interesante será cuando llegue Miriam a la isla. "Es que resistirte cuando Colate te invita a Miami… No todas se resisten. Después de Torrente y Julio Iglesias está Colate", decía Omar Montes que aseguraba que él veía a Colate un hombre "muy apañao". Ellas se reían y Chelo le contestaba "yo te garantizo que es lo más antisexy del mundo. ¿Apañao? Apañao puedes ser tú".

