30 dic 2019

Compartir en google plus

Como el resto de los mortales, los famosos también hacen balance del año que termina. Y suelen usar Instagram para compartir con sus 'followers' esas reflexiones profundas realizadas para dar carpetazo al año, en este caso, 2019. Una de las que lo ha hecho, ha sido Sandra Barneda, que lo ha tenido bastante movidito.

La presentadora no solo desapareció de nuestras pantallas, sino que, además, tras superar una crisis en los primeros meses de 2019, terminó pro romper su relación sentimental con Nagore Robles. Ahora, la también escritora, echa la vista atrás para recordar las alegrías y las penas que le dejan estos 365 días vividos al máximo.

"2019 podría decir que no ha sido un gran año para mí, pero sería injusta con todo lo que me ha dado y todo lo aprendido. Si no encuentras tu propia fuerza, de poco sirve lo que hagas", comienza Sandra junto a una foto en la que se ve su cara en primer plano, ocultando sus ojos bajo unas gafas de sol.

Si no encuentras tu propia fuerza, de poco sirve lo que hagas"

"Si dejas de valorar tus méritos, los halagos son lluvia mojada. 2019 ha sido mi año Maestro. Gracias a tod@s los que m habéis acompañado, reído y llorado junto a mí. Los años pasan y el baile continúa", prosigue Barneda, que deja ese halo agridulce en unas palabras en las que no menciona el nombre del desamor que la ha marcado.

"2019 tengo que reconocerte que has tardado en gustarme, y aunque no serás de mis favoritos, seguro que uno de los que no olvidaré. 2019, gracias por hacerme más real, más vulnerable", remata Sandra, a quien le deseamos un 2020 con más luces que sombras.